Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы

СЕГОДНЯ 06:24 2019-05-09T06:24:36+03:00

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День Победы в Барнауле начался с церемонии возложения цветов к скульптурной группе «Прощание», монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, Вечному огню.

- Участие в церемонии приняли ветераны Великой Отечественной войны, председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Барнаула Сергей Дугин, заместители Председателя Правительства края Виталий Снесарь, Денис Губин, Ирина Долгова, Иван Кибардин, Игорь Степаненко, Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, руководители органов исполнительной власти, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

В честь героев Победы почетный караул дал оружейный залп. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли свыше 500 тыс. жителей Алтайского края, из этого числа вернуться суждено было лишь половине.

В праздничный теплый день к Мемориалу Славы идут семьями. Дети и взрослые несут цветы, флаги и портреты героев-победителей, которые уже совсем скоро можно будет увидеть в рядах «Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК KP.RU