2019-05-09T05:36:52+03:00
День Победы

В Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы

Иван ОЛЕКСЮКЮлия ЕВГРАФОВА
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Возложение цветов к Мемориалу СлавыВозложение цветов к Мемориалу СлавыФото: Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле началось празднование Дня Победы. В 9.00 горожане возложили цветы к Мемориалу Славы. Об этом с места событий сообщает корреспондент «КП на Алтае».

Возложение цветов к Мемориалу Славы.Видео: Юлия Евграфова

- Один из ветеранов пришёл возложить цветы к мемориалу вместе со своим внуком, которому он рассказывал, как он воевал. Другой житель по имени Сергей рассказал, что 9 мая для него святой праздник. Каждый год он приходит к мемориалу славы, чтобы почтить память героев. По его словам, 9 мая – это прежде всего наши деды, отцы, это жизнь, это победа. Тихо в сторонке сидят старики, что-то с грустью вспоминают и оплакивают. Уже прошла половина церемонии, а количество барнаульцев, желающих почтить память героев, не уменьшается. Люди идут с транспарантами и флагами. Они улыбаются и радуются празднику.

Возложение цветов к Мемориалу Славы Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Возложение цветов к Мемориалу СлавыФото: Юлия ЕВГРАФОВА

После возложения цветов состоятся главные мероприятия этого дня – парад и шествие «Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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