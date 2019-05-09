В Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы

СЕГОДНЯ 05:36 2019-05-09T05:36:52+03:00

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В Барнауле началось празднование Дня Победы. В 9.00 горожане возложили цветы к Мемориалу Славы. Об этом с места событий сообщает корреспондент «КП на Алтае».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/707638" frameborder="0"></iframe> Возложение цветов к Мемориалу Славы.Видео: Юлия Евграфова

- Один из ветеранов пришёл возложить цветы к мемориалу вместе со своим внуком, которому он рассказывал, как он воевал. Другой житель по имени Сергей рассказал, что 9 мая для него святой праздник. Каждый год он приходит к мемориалу славы, чтобы почтить память героев. По его словам, 9 мая – это прежде всего наши деды, отцы, это жизнь, это победа. Тихо в сторонке сидят старики, что-то с грустью вспоминают и оплакивают. Уже прошла половина церемонии, а количество барнаульцев, желающих почтить память героев, не уменьшается. Люди идут с транспарантами и флагами. Они улыбаются и радуются празднику.

Возложение цветов к Мемориалу СлавыФото: Юлия ЕВГРАФОВА

После возложения цветов состоятся главные мероприятия этого дня – парад и шествие «Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК KP.RU