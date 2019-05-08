В Рубцовске родители спустя сутки пришли за пропавшей трехлетней дочкой

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-08T15:57:24+03:00

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В Рубцовске 7 мая на улице Разина ранним утром обнаружили одинокую трехлетнюю девочку. Ее передали в полицию для установления личности и поиска родителей.

- Ребенка увидела местная жительница. Стражи порядка стали разыскивать родителей, но это не дало результатов. С заявлением о пропаже девочки никто не обращался. Девочкой занялись органы опеки, - сообщает rubtsovsk.info.

8 мая, спустя сутки, родители девочки все-таки отозвались - они сами пришли за ней. Теперь семью поставят на учет, с ними будут работать органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних, отмечает издание.

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Она произносит только отдельные слоги. При этом физиологических нарушений нет. Такое отставание в развитии обусловлено тем, что с ребенком никто не занимался (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU