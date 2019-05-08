На Павловском тракте изменят схему движения

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-08T12:54:36+03:00

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В Барнауле на участке Павловского тракта изменят схему движения транспорта. Это временная мера и распространяется она на 10 и 11 мая.

По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, речь идет об участке в районе пересечения улицы Попова с Павловским трактом.

- Там будут проводиться благоустройство территории вместе с асфальтированием, - поясняют в пресс-службе мэрии.

Временно будет изменена схема движения транспорта. Произойдет сужение четной стороны проезжей части Павловского тракта с 20 часов 10 мая до 4 часов утра 11 мая. Как следствие, движение автобусных маршрутов №9, 47, 60, 110, 113, 114, 117э, 120, 124, 144, 151 будет организовано по следующей схеме: Павловский тракт – съезд на малый Павловский тракт (Павловский тракт, 271) – Попова - разворот в районе дома №107 по улице Попова – Попова – далее по привычным маршрутам.

Из-за смены маршрутов водителей призывают быть предельно осторожными и внимательными при проезде данного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU