Алтайский министр спорта пересел с автомобиля на самокат
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев поменял машину на самокат.
- Эко-транспорт, - подписал сегодняшний пост в Instagram сам министр спорта.
На опубликованном снимке Алексей Перфильев позирует вместе с самокатом. Судя по всему, чиновник сменил служебный автомобиль на него и теперь таким образом добирается до работы. Впрочем, живет глава ведомства в центре Барнаула, так что для него это просто небольшая утренняя зарядка.
Президент федерации по горнолыжному спорту и сноуборду Алтайского края Сергей Кизилов оценил рвение Перфильева к эко-транспорту и предложил зимой добираться до работы на лыжах.
- Жаль, что в другие муниципалитеты будет не быстро добираться, - также отметила Наталья Кувшинова, депутат Государственной Думы от Алтайского края.
Единственное, что не понравилось Алексею Перфильеву в передвижении по городу на самокате – это плохое состояние тротуаров.
ИСТОЧНИК KP.RU