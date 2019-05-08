Алтайский министр спорта пересел с автомобиля на самокат

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-08T12:21:21+03:00

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Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев поменял машину на самокат.

- Эко-транспорт, - подписал сегодняшний пост в Instagram сам министр спорта.

На опубликованном снимке Алексей Перфильев позирует вместе с самокатом. Судя по всему, чиновник сменил служебный автомобиль на него и теперь таким образом добирается до работы. Впрочем, живет глава ведомства в центре Барнаула, так что для него это просто небольшая утренняя зарядка.

Президент федерации по горнолыжному спорту и сноуборду Алтайского края Сергей Кизилов оценил рвение Перфильева к эко-транспорту и предложил зимой добираться до работы на лыжах.

- Жаль, что в другие муниципалитеты будет не быстро добираться, - также отметила Наталья Кувшинова, депутат Государственной Думы от Алтайского края.

Единственное, что не понравилось Алексею Перфильеву в передвижении по городу на самокате – это плохое состояние тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU