Пенсионерка кидалась из окна многоэтажки банками и посудой

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-08T11:31:39+03:00

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В Барнауле пенсионерка кидалась из окна своей квартиры банками и посудой. Только чудом никто из прохожих не пострадал.

ЧП произошло накануне, 7 мая. По словам жильцов дома по адресу улица Шукшина, 15, вещи из окна выбрасывала пенсионерка с верхнего этажа. На улицу полетели банки, посуда, другие вещи. Словом, все, что попадало женщине под руку. К счастью, никто не пострадал, говорят участники группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

- На место происшествия приехали скорая, МЧС и полиция, - добавляют жители многоэтажки.

По их словам, такие истерики с женщиной происходят регулярно. Из-за этого она проходит лечение в больнице.

- Она частый гость в больничке и постоянно такой кипишь. Что не год - то что-то летит с её окна. Давненько её было не видно. И вот, пожалуйста, появилась и проблемы тоже, - рассказывает соседка пенсионерки.

Чем закончилась история – не уточняется. Не исключено, что женщину вновь отправят на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU