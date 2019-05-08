Поджигателя травы поймали с поличным в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-08T10:16:30+03:00

Фермер поджигал траву на поле перед тем как начать сеять Фото: Анна СЕМИНА

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Сотрудники регионального главка МЧС с поличным поймали поджигателя травы в Алейском районе Алтайского края.

Нарушителем особого противопожарного режима оказался фермер. Мужчина признался, что о введенных 1 мая ограничениях на сельскохозяйственный пал и разведение костров даже не слышал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/707447" frameborder="0"></iframe> Нарушитель.Автор: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

- Мне некогда слушать, мне работать надо, - отрезал нарушитель.

На все обвинения в том, что сейчас нельзя разводить открытый огонь мужчина заявил, что власти тоже должны войти в положение аграриев.

- Когда еще можно было проводить пал было сыро. Трава не растаскивалась. Перед тем как начать пал, мы опахали территорию поля, чтобы за пределы огонь никуда не распространился. Все как положено. Почему никто не хочет войти в наше положение? – возмущается он.

Теперь ему, скорее всего придется заплатить немаленький штраф. Размер зависит от юридического статуса фермера.

А тем временем в Алтайском крае ежедневно происходит 150-250 пожаров. Большинство из них, как раз, травяные.

ИСТОЧНИК KP.RU