Жители Заринска жалуются на большое количество мусора в городе
Совсем недавно Заринск считался одним из самых чистых в крае, но после принятия мусорной реформы ситуация в городе изменилась. По словам жителей, цена поднялась в два раза, а мусора стало больше, сообщает «МК на Алтае».
Жители Заринска отмечают, что в городе усложняется санитарная ситуация. На мусорных площадках появились стаи ворон и грызуны, которых раньше не было. В частном секторе полные мусорные контейнеры не убирают до трех недель.
- Регоператор диалога не ведет, ссылается на то, что машины на линии и это подтверждено спутником. Но по факту мусор не вывозят, машина проезжает по маршруту и на этом все, - рассказывают жители Заринска.
Горожане жалуются, что обстановка ухудшается с каждым днем, а Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края отвечает на это формально. 7 мая специалисты выехали с проверкой в Заринск. Возможно после этого ситуация изменится к лучшему.
ИСТОЧНИК KP.RU