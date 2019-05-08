2019-05-08T08:21:12+03:00
Общество

Стали известны данные о доходах депутатов алтайского заксобрания

БОРЗОВ Денис
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Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания на сайте парламента поделились информацией о своих доходах и имуществе. Самым богатым вновь стал единорос Дмитрий Аганов. В этом году его доход составил почти 110 миллионов рублей, в прошлом – около 98 миллионов. Наименьшей прибылью за год отметился член партии ЛДПР Дмитрий Степурко, он заработал 360 тысяч рублей.

Десятку лидеров по доходам составляют члены партии «Единая Россия», 2 место занял Александр Дёмин с 22 миллионами, на третьей строчке расположился Валерий Гуминский с 18 миллионами. Далее по списку идут Вадим Смагин (15.5 млн), Сергей Приб (12.3 млн), Николай Бушков (12.2млн), Алексей Кривенко (12.15 млн), Юрий Кайро (8.6 млн), Николай Данилин (8.1 млн), десятку замыкает Алексей Найден с 7 млн 970 тыс рублей. Меньше миллиона заработали чуть меньше трети из 67 депутатов – 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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