Трамвай с фотовыставкой о войне будет ходить в Барнауле 9 мая

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-08T06:27:11+03:00

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Необычный трамвай «Пионер» с фотовыставкой о войне в четверг, 9 мая, будет курсировать по Барнаулу. В честь Дня Победы проезд в нем будет бесплатным.

- В вагоне для пассажиров будет организована фотовыставка «У войны не женское лицо» и программа со стихами и песнями военных лет в исполнении волонтеров Межвузовского студенческого педагогического отряда «Союз», - рассказывают в пресс-службе администрации Барнаула.

Стоит отметить, что трамвай будет ходить по специальному маршруту: выезд от Депо №3, далее по улицам Малахова, Антона Петрова, Северо-Западной с выездом через проспект Ленина в центр города. Конечная – площадь Свободы.

Первый выезд состоится в 8.35. Ориентировочное время прибытия на конечную – 9.26. Далее состав будет ходить по расписанию: отправление от Депо № 3: в 10.17, 12.48, 14.30, 16.30; отправление от площади Свободы: 11.19, 13.41, 15.30, 17.23.

Еще одна патриотическая выставка будет организована в трамвае №1036, курсирующем по маршруту № 7.

Экспозиция посвящена подвигам пионеров-героев во время Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU