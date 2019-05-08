В Барнауле восстанавливают дороги, поврежденные коммунальными авариями

СЕГОДНЯ 05:11 2019-05-08T05:11:40+03:00

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Из 77 участков дорог, отремонтированных в Барнауле в 2017-18 годах по проекту «Безопасные и качественные дороги», на 13 выявили повреждения. Они образовались вследствие аварий на коммунальных сетях.

В связи с тем, что такие повреждения не относятся к гарантийным случаям, ответственность за них лежит на обслуживающих организациях.

Таким образом восстановлением покрытия на ул. Димитрова, Гоголя, М. Горького, Телефонной, Э. Алексеевой, пр. Социалистическом и других занимается ООО «Барнаульский Водоканал». Улицы Дальнюю, Гущина, Горно-Алтайскую, Островского восстанавливает Барнаульская теплосетевая компания и т.д.

На сегодня часть поврежденных участков уже приведена в норму.

- В целом дорожное покрытие в местах перекопов (за исключением участков, где планируются работы по перекладке коммунальных сетей) планируется восстановить до 1 июня 2019 года, - сообщили в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU