В Барнауле 7-летнего мальчика покусала бродячая собака

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-07T16:23:49+03:00

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Происшествие произошло около двух часов дня 20 апреля в поселке Черницк. О подробностях случившегося сегодня сообщила жительница города Анжелика в паблике «Инцидент Барнаул».

По словам женщины, бездомный пес искусал 7-летнего ребенка. Мальчика на «скорой» сразу доставили в больницу. Еще через два дня малыша госпитализировали, в больнице он провел больше недели. У ребенка диагностировали переломы пальцев, руки были сильно искусаны. Позднее правая рука начала гнить.

- Покусавшая мальчика собака так и бегает около дома где всё произошло. Обращались в службы по отлову, но нас игнорировали. Рядом с домом находится детская площадка где играют дети от 3 до 12 лет, а собака так и гуляет рядом с площадкой! Ребёнок испуган! Боится выходить на улицу, страх появился ко всем собакам, - рассказала Анжелика.

В комментариях под постом жители Барнаула неоднозначно отнеслись к случившемуся. Одним стало жалко мальчика, другие защищали бродячую собаку.

- Собака - это животное, и что у нее в голове творится никто ни знает, - написал Антон.

ИСТОЧНИК KP.RU