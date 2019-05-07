Стало известно, кто займет свободный мандат эсеров в Бийской гордуме

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-07T14:28:46+03:00

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Вместо Евгения Тиукова свободный мандат эсеров Бийской думы займет предприниматель Артем Турков. Об этом сообщает «Политсибру».

Заявление о добровольном прекращении полномочий Евгений Тиуков написал 30 апреля. До этого дня похожим образом поступили еще три представителя «Единой России». Выбор нового депутата БГД пал на 29-летнего Артема Туркова, который в 2017 году уже выдвигал свою кандидатуру. Тогда мужчина занял второе место.

К слову, у Туркова есть собственный бизнес, который связан с доставкой суши и роллов. Также он является президентом Бийской федерации самбо и дзюдо.

Напомним, в ходе заседания БГД 18 апреля по собственному желанию прекратили свои полномочия единороссы Юрий Кудинов и Алексей Круглов. Причиной тому послужили ошибки в декларациях за 2017 год. После случившегося, место Юрия Кудинова заняла директор бийского ДК Инна Рязанова. Место Алексея Круглова достанется Марине Сергеевой, предпринимателю и директору образовательного центра «Смарт».

Также 30 апреля сложил с себя полномочия и единоросс Александр Казаков, так как прошел в БГД в качестве одномандатника. По этому округу довыборы пройдут 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU