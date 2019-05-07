Депутата алтайского села судят за убийство и угрозы

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-07T13:17:29+03:00

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Депутат Алтайского районного Собрания предстанет перед судом по обвинению в преступлениях, которые он совершил еще в 2014 году.

По данным следствия, на депутата, по совместительству директора предприятия в селе Алтайское, неофициально работали местные жители. В 2014 году он поручил двум мужчинам выполнить работу, за которую рассчитался спиртным. В связи с тем, что часть поручений не была сделана, а работники начали выпивать, директор бейсбольной битой нанес несколько ударов одному из мужчин.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Алтайского края, от полученных травм работник через несколько часов скончался в больнице. Тогда депутату удалось наказания из-за угроз свидетелю убийством. Остальные сельчане также боялись давать показания.

Лишь спустя несколько лет следователи нашли достаточное количество доказательств, чтобы направить дело в суд. Он обвиняется по статьям ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Теперь бывшего депутата заключили под стражу. Обвиняемый свою вину не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU