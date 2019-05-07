Из Барнаула за границу стало летать больше людей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-07T12:49:26+03:00

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Из Барнаульского международного аэропорта имени Германа Титова за пределы России стало летать больше людей. За 4 месяца текущего года пассажиропоток из краевой столицы на международном направлении увеличился на 16%.

Как сообщили на сайте международного отделения аэропорта, это стало возможным благодаря увеличению частоты полетов в Тайланд. Также отмечается, что ситуации способствовало и использование широкофюзеляжных Боингов 767 авиакомпании Azurair вместимостью 336 пассажиров для полетов по направлению Барнаул-Камрань (Вьетнам). Ранее чартеры выполнялись в основном на Боингах 757, которые могут принять 238 пассажиров.

Напомним, что в период летней навигации из аэропорта Барнаул без пересадок будет представлено два международных направления: Турция (Анталья) и Вьетнам (Ханой).

Дополнительную информацию о рейсах и турах можно получить по телефону: 540-440.

ИСТОЧНИК KP.RU