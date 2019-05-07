Пожароопасный режим ожидается во многих районах Алтайского края

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-07T12:27:37+03:00

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В 30 районах края 8 мая ожидается высокий класс горимости (четвертый).

С 1 мая 2019 года на территории Алтайского края введен особый противопожарный режим, который запрещает проведение с/х палов, отжиг древесины после рубки в лесных массивах, сжигание травы и мусора.

Как сообщают в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю, горение травы, сухостоя – процесс практически неуправляемый. Зачастую от травяных пожаров сгорают дома или целые дачные поселки. Также травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров.

Если вы обнаружили небольшой начинающийся пожар, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя, но лучше подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может разгореться снова.

При пожаре звонить 101. Любую информацию о нарушении норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19.

ИСТОЧНИК KP.RU