Бийчанин украл деньги в поезде и спрятал их в трусы

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-07T10:58:33+03:00

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На станции «Славгород» к сотрудникам транспортной полиции обратился пассажир поезда «Москва-Барнаул» по поводу хищения барсетки, в которой были документы и 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Алтайского линейного управления МВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий проверили информацию о пассажирах данного поезда.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции по СФО, под подозрение попал 34-летний житель Бийска, который ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение краж.

По прибытии поезда в Барнаул оперативники задержали подозреваемого. Мужчина категорически отрицал свою причастность к краже, однако в ходе досмотра полицейские обнаружили похищенные денежные средства. Оказалось, преступник скрыл улики от посторонних и спрятал деньги в нижнем белье.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU