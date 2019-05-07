2019-05-07T09:29:19+03:00
Общество

В Алтайском крае ввели дополнительные пригородные поезда

Приобретая билеты заранее, можно существенно сэкономить
БОРЗОВ Денис
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Пригородный поездПригородный поездФото: Олег УКЛАДОВ
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В связи с увеличением пассажиропотока в Алтайском крае назначены дополнительные пригородные поезда. С конца апреля 2019 года курсируют 42 пары пригородных поездов в будние дни и 39 пар в выходные.

Теперь к уже введенной в работу технике добавили 4 пары электричек в будни и 6 пар в выходные дни. Кроме того, в выходные дни добавлены дополнительные вагоны.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, с 27 апреля назначены поезда:

– №6224/6227 Барнаул – Заринская – Барнаул (отправление со станции Барнаул в 8:32, прибытие на станцию Заринская в 10:36; отправление со станции Заринская в 14:40, прибытие на станцию Барнаул в 16:47), ежедневное курсирование;

– №6384/6383 Барнаул – Овчинниково – Барнаул (отправление со станции Барнаул в 8:12, прибытие на станцию Овчинниково в 10:18; отправление со станции Овчинниково в 16:06, прибытие на станцию Барнаул в 18:00), ежедневное курсирование кроме вторника.

С 1 мая 2019 года изменилась периодичность курсирования пригородного поезда №6111/6112 Барнаул – Ребриха – Барнаул (отправление со станции Барнаул в 9:04, прибытие на станцию Ребриха в 12:06; отправление со станции Ребриха в 13:38, прибытие на станцию Барнаул в 16:36). Поезд следует по своему маршруту ежедневно, кроме четверга).

С 1 июня 2019 года назначается электропоезд №6022 Барнаул – Озёрки (отправление в 19:58, прибытие в 21:21), ежедневное курсирование. Кроме того, изменяется периодичность курсирования электропоезда №6021 Озёрки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56), ежедневное курсирование.

Организована предварительная продажа разовых билетов за 10 дней и абонементных билетов за 30 дней до начала поездки. Планируя поездку заранее, можно значительно сэкономить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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