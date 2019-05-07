В Барнауле в День Победы состоится выставка ретро-автомобилей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-05-07T08:58:57+03:00

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9 мая традиционно в рамках проведения городских мероприятий, посвященных Дню Победы, на парковке автомобилей перед зданием Барнаульского автовокзала состоится выставка ретро-автомобилей Алтайского края.

Как сообщили на сайте организации, на данный момент ведется подготовка к выставке: на 2 этаже представлены фотографии ретро-автомобилей из коллекции Барнаульского автовокзала. К каждой фотографии прилагается краткое описание с пояснением и техническими характеристиками транспортного средства.

Для участия в акции приглашаются водители города и края, владельцы ретро автомобилей или ретро мототехники могут подать заявку и продемонстрировать свой «экспонат» всем желающим.

Также автовокзал приглашает горожан и гостей города посетить выставку-коллекцию ретро-автомобилей, почувствовать себя на месте военных шоферов, заняв место в кабине, сфотографироваться (с разрешения владельца техники), а также услышать мелодии той эпохи и пообедать блюдами полевой кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU