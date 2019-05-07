2019-05-07T08:46:18+03:00
Спорт

Легкоатлетический пробег «Кольцо Победы» пройдет 9 мая в Барнауле

Анна СЕМИНА
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В Барнауле в предстоящий четверг, 9 мая, пройдет традиционный легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2019». Соревнования посвящены 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщают в министерстве спорта, участники будут соревноваться на нескольких дистанциях: 1, 2, 5 и 10 километров. При этом 1 и 2 км смогут пройти все желающие, а вот на большие расстояния допустят только тех, кто предъявит справку от врача. Причем в этих забегах смогут принять участие и женщины и мужчины разных возрастных категорий.

- По традиции на кольце два километра посоревнуются инвалиды-колясочники, - уточняют в ведомстве.

Победители, призеры и остальные спортсмены, занявшие на длинных дистанциях места с четвертого по десятое, получат дипломы и медали. Также памятные призы получат десять самых массовых команд и их наставники. Среди спортсменов-колясочников награды получат три призера.

Регистрация участников пройдет с 11 часов. Парад открытия начнется в 13.00, а первые легкоатлеты стартуют уже в 13.15 от площади Советов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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