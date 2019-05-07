На Алтае восстановили памятник участнику Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 07:44 2019-05-07T07:44:23+03:00

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В Алтайском крае перед 9 мая восстановили памятник участнику Великой Отечественной войны. Реконструкцию провели в селе Вершинино Троицкого района, где похоронен наш земляк Иван Войнов.

Это событие состоялось благодаря поддержке лидера алтайских справедливороссов, депутата Госдумы Александра Терентьева и инициативе местного эсера Сергея Мезенцева.

Как рассказал Сергей Мезенцев, в марте этого года он обратился к депутату Госдумы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву за помощью в ремонте памятной плиты на могиле Ивана Павловича Войнова, участника Великой Отечественной войны, который родом из Вершинино.

- Мы с супругой Ларисой Михайловной взяли за правило, на добровольных началах, восстанавливать могилы участников Великой Отечественной войны, у которых не осталось родственников. В этом случае мы обратились за помощью сначала в военкомат, но там оставили нашу просьбу без внимания. Сельсовет также, по объективным материальным причинам, не смог помочь. Когда обратились к Александру Васильевичу, он незамедлительно откликнулся на нашу просьбу. И уже 4 мая вместе с учениками (супруги работают в местной школе. – Прим. ред.) могила героя-земляка была восстановлена. От лица земляков хотелось бы выразить Александру Васильевичу Терентьеву и его команде огромную благодарность за помощь в этом благородном деле, - рассказал Мезенцев.

Справка КП

Иван Павлович Войнов родился 9 мая 1926 года в селе Вершинино Троицкого района. В 1943 году его призвали на фронт. Он прошел всю войну, дважды был ранен. Домой вернулся в 1949 году. Умер 6 мая 1978 года, похоронен 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU