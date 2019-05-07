Медики края в День Победы пройдут «Дорогой милосердия»

СЕГОДНЯ 07:43 2019-05-07T07:43:53+03:00

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В День Победы в Барнауле состоится традиционное шествие «Дорогой милосердия» памяти 85 тысяч врачей, медсестер и санинструкторов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В белых халатах и со свечами сотрудники, студенты и ординаторы Алтайского медицинского университета, учащиеся медицинского колледжа и школьники пройдут колонной от главного корпуса АГМУ до Мемориала Славы.

Участники шествия в тишине проследуют по центральной аллее проспекта Ленина, улице Молодежной, проспекту Социалистическому и установят зажженные свечи около Мемориала Славы.

Впервые акция прошла в 2012 году, тогда ее участниками стали около 300 студентов Алтайского медицинского университета. С каждым годом участников становится все больше, в 2018 году «Дорогой милосердия» в Барнауле прошли 2 тысячи человек. Инициативу барнаульского университета поддержали и другие медицинские вузы Сибири.

Шествие «Дорогой милосердия» начнется в 21:00 от главного корпуса АГМУ (пр-т Ленина, 40). Сбор участников – в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU