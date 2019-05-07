Медики края в День Победы пройдут «Дорогой милосердия»
В День Победы в Барнауле состоится традиционное шествие «Дорогой милосердия» памяти 85 тысяч врачей, медсестер и санинструкторов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В белых халатах и со свечами сотрудники, студенты и ординаторы Алтайского медицинского университета, учащиеся медицинского колледжа и школьники пройдут колонной от главного корпуса АГМУ до Мемориала Славы.
Участники шествия в тишине проследуют по центральной аллее проспекта Ленина, улице Молодежной, проспекту Социалистическому и установят зажженные свечи около Мемориала Славы.
Впервые акция прошла в 2012 году, тогда ее участниками стали около 300 студентов Алтайского медицинского университета. С каждым годом участников становится все больше, в 2018 году «Дорогой милосердия» в Барнауле прошли 2 тысячи человек. Инициативу барнаульского университета поддержали и другие медицинские вузы Сибири.
Шествие «Дорогой милосердия» начнется в 21:00 от главного корпуса АГМУ (пр-т Ленина, 40). Сбор участников – в 20:00.
ИСТОЧНИК KP.RU