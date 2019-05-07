Правительство Алтайского края одобрило поправки в бюджете на 2019 год

СЕГОДНЯ 05:29 2019-05-07T05:29:11+03:00

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На заседании правительства Алтайского края одобрили проект закона о внесении поправок в бюджет края на 2019 год, а также плановый период 2020 и 2021 годов. В итоге прогнозируемый объем доходов увеличат на 755 миллионов рублей, и он составит 101,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Алтайского края.

К слову, безвозмездные поступления в бюджет составят 48,8 миллиарда рублей. Расходы краевого бюджета прогнозируются в 111,5 миллиарда рублей. Это на 5,6 миллиарда рублей больше ранее утвержденной суммы.

Дополнительные средства направят на: 1,5 млрд рублей - повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, из них 625 миллионов рублей - на увеличение объема субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений. Еще 951 млн рублей - проведение энергоэффективных работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований. Также 400 млн рублей - краевая адресная инвестиционная программа для выполнения условий долевого участия Алтайского края. 259 млн рублей - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. И 250 млн рублей - поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов и другие.

Этот проект закона будет внесен губернатором Виктором Томенко на ближайшую сессию АКЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU