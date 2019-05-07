В Алтайском крае заметно вырос экспорт зерна

СЕГОДНЯ 04:39 2019-05-07T04:40:10+03:00

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Участники заседания Правительства Алтайского края вместе с губернатором Виктором Томенко 6 мая обсудили экспорт продукции агропромышленного комплекса, возможности наращивания его объемов, а также риски и препятствующие решению этой задачи факторы.

Во время заседания Александр Большаков, руководитель регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям доложил о росте экспорта продукции АПК по итогам года, сообщают на сайте Алтайского края.

- Важнейшей составляющей внешнеэкономической деятельности Алтайского края является экспорт продукции АПК, общая стоимость которой в 2018 году превысила 198 млн долларов США, - цитирует чиновника краевая пресс-служба.

Большаков также отметил, что эта цифра на 6,8% выше, чем за 2017 год.

Заметный прогресс был достигнут в производстве зерна. За год его экспортировали в рекордном объеме 121 тыс. тонн (в 2017 году отгрузили в три раза меньше), что в денежном эквиваленте оценивается в 22,1 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU