Барнаульский Дворец зрелищ и спорта переименовали

СЕГОДНЯ 04:00 2019-05-07T04:00:25+03:00

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В Барнауле продолжают реконструкцию здания некогда Дворца зрелищ и спорта. Вместе с новым обликом у комплекса появится и другое название. Его переименовали в «Титов Арену», сообщает «Катунь 24».

По задумке, внешний вид арены будет выдержан в сине-белых цветах клуба «Динамо». Сейчас демонтируют старые конструкции, в том числе и деревянные перекрытия, из-за которых было принято решение закрыть Дворец спорта.

Также у обновленного комплекса появится современное звуковое, световое и холодильное оборудование, а над площадкой установят мультимедийный куб. Изменится и вместимость арены. На трибунах появится около тысячи новых посадочных мест.

Работы планируют завершить к 15 сентября. Крайний срок сдачи-начало октября. На «Титов Арене» первым турниром может стать «Student hockey chellenge».

Напомним, Дворец зрелищ и спорта временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности 8 августа 2018 года. В дальнейшем у здания сменился владелец. Им стал бизнесмен Михаил Дроздов.

ИСТОЧНИК KP.RU