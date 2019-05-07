Барнаульский Дворец зрелищ и спорта переименовали
В Барнауле продолжают реконструкцию здания некогда Дворца зрелищ и спорта. Вместе с новым обликом у комплекса появится и другое название. Его переименовали в «Титов Арену», сообщает «Катунь 24».
По задумке, внешний вид арены будет выдержан в сине-белых цветах клуба «Динамо». Сейчас демонтируют старые конструкции, в том числе и деревянные перекрытия, из-за которых было принято решение закрыть Дворец спорта.
Также у обновленного комплекса появится современное звуковое, световое и холодильное оборудование, а над площадкой установят мультимедийный куб. Изменится и вместимость арены. На трибунах появится около тысячи новых посадочных мест.
Работы планируют завершить к 15 сентября. Крайний срок сдачи-начало октября. На «Титов Арене» первым турниром может стать «Student hockey chellenge».
Напомним, Дворец зрелищ и спорта временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности 8 августа 2018 года. В дальнейшем у здания сменился владелец. Им стал бизнесмен Михаил Дроздов.
ИСТОЧНИК KP.RU