На Алтае будут судить 72-летнего мужчину за убийство жены
В Республике Алтай закончено расследование уголовного дела о гибели пожилой женщины. В январе прошлого года в Горно-Алтайске ее зарезал собственный супруг. Сейчас мужчину обвиняют по ч.1 статьи 105 УК РФ (убийство).
- По данным следствия, в ходе расследования дела установлено, что престарелый мужчина находился дома по улице Колхозная со своей женой. Находившийся в алкогольном опьянении мужчина, поссорившись со своей супругой из-за топки печи, взял нож и нанес лежащей на кровати женщине несколько ударов по телу. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от колото-резаного ранения грудной клетки, - сообщает республиканский Следственный комитет.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU