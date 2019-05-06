2019-05-06T15:19:57+03:00
Происшествия

На Алтае будут судить 72-летнего мужчину за убийство жены

Иван ОЛЕКСЮК
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В Республике Алтай закончено расследование уголовного дела о гибели пожилой женщины. В январе прошлого года в Горно-Алтайске ее зарезал собственный супруг. Сейчас мужчину обвиняют по ч.1 статьи 105 УК РФ (убийство).

- По данным следствия, в ходе расследования дела установлено, что престарелый мужчина находился дома по улице Колхозная со своей женой. Находившийся в алкогольном опьянении мужчина, поссорившись со своей супругой из-за топки печи, взял нож и нанес лежащей на кровати женщине несколько ударов по телу. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от колото-резаного ранения грудной клетки, - сообщает республиканский Следственный комитет.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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