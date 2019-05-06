Больше тысячи пожаров произошло на Алтае

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-06T16:39:18+03:00

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Больше тысячи пожаров с начала мая произошло на Алтае. Виной всему сухая и ветреная погода, только за последние три дня выявлено или ликвидировано 660 ландшафтных пожаров.

Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

- Силы и средства ГУ приведены в усиленный режим работы. Введена в расчет специализированная техника, увеличена группировка личного состава. Организована работа патрульных, контрольных, патрульно-маневренных групп. За прошедшую неделю было привлечено более 10 маневренных, 505 патрульно-маневренных, 3247 патрульных и 271 патрульно-контрольная группы, - рассказал Макаров.

В крае действует особый противопожарный режим, но жителей это не останавливает – они продолжают сжигать мусор и сухую траву. За прошедшие выходные наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Барнауле, Славгороде, Новоалтайске, в Первомайском, Бийском, Благовещенском, Рубцовском, Алейском, Хабарском, Заринском районах.

- С 29 апреля по 5 мая на территории края зарегистрировано 20 случаев возгораний в садоводческих некоммерческих товариществах. Однако благодаря заблаговременным действиям удалось не допустить перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты и жилые строения, - сообщает офсайт региона.

ИСТОЧНИК KP.RU