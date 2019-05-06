«Черные» лесорубы причинили ущерб в 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-06T14:26:15+03:00

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В Алтайском крае состоится суд над «черными» лесорубами, которые причинили государству ущерб в два миллиона рублей.

Следствие установило, что в конце 2017 - начале 2018 года преступная группировка незаконно рубила сырорастущие сосны в Первомайском районе Алтайского края в особо крупном размере. В результате Министерству природных ресурсов региона был причинен ущерб более двух миллионов рублей.

Следователи изъяли более 20 ленточных пил, два грузовика и пилораму. На все имущество банды был наложен арест на сумму около 800 тысяч рублей. Кроме того, за незаконную рубку участникам преступной группировки грозит реальный срок – до семи лет лишения свободы и огромный штраф.

Дело в отношении организатора преступной группы рассмотрит Новоалтайский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU