Барнаулец угрожал взорвать гранату

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-06T14:30:19+03:00

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В Барнауле 34-летний мужчина позвонил в единую экстренную службу по номеру "112" и пригрозил взорвать гранату, если к нему тот час не приедут полицейские. Все произошло 3 мая на улице Глушкова.

Зачем ему понадобились полицейские, объяснить сложно, потому что поступок не поддается логике. Возможно, все дело в алкоголе, который житель Потока распивал вместе со своим товарищем. Другая версия – барнаулец припомнил застарелую обиду (у него была судимость за оскорбление представителя власти), и теперь хотел высказать «обидчикам» все в лицо. А может быть, просто хотел показать, что никого не боится.

Как пишет «Unusual Crimes Barnaul» в Instagram, по адресу прибыла опергруппа. После осмотра помещения выяснилось, что никакой гранаты там нет. Звонившего доставили в отделение полиции, теперь ему придется отвечать за заведомо ложное сообщение о теракте (ст. 207 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU