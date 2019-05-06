Таксиста осудили за избиение подростков

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-06T13:52:19+03:00

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В Барнауле таксист получил срок за то, что избил подростков.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В тот день мужчина как обычно вез клиента. Проезжая перекресток улицы Профинтерна и проспекта Комсомольского он увидел, как на пешеходный переход выехали двое подростков на велосипедах.

- Из-за плохой погоды он не успевал окончательно затормозить, поэтому стал сигналить. Уже после того как таксист отвез клиента, он проезжал мимо парка «Изумрудный» и заметил тех парней, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Таксист остановился и решил с ними поговорить, объяснить, что не нужно нарушать ПДД. Однако нормального разговора не получилось – разгорелся конфликт. Мужчина ударил в нос одного из молодых людей, а когда второй попытался его оттащить – досталось и ему – обидчик дал ему пощечину от чего у того лопнули очки.

Позже эксперты диагностируют у одного из подростков закрытый перелом костей носа с ушибом мягких тканей спинки носа. Это считается вредом для здоровья средней степени тяжести.

Суд признал таксиста виновным и назначил ему один год ограничения свободы. В этот срок он не может выезжать за пределы Барнаула, не может менять места жительства без специального уведомления, а также раз в месяц должен отмечаться.

ИСТОЧНИК KP.RU