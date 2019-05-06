2019-05-06T13:21:27+03:00
Общество

«Селф» взял кредит на строительство художественного музея в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Строительная компания «Селф» взяла кредит на завершение работ в Художественном музее Алтайского края в центре Барнаула.

Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу банка, строительная компания взяла займ в размере 305 миллионов рублей. Все эти деньги пойдут на завершение проекта по реконструкции музея. Сам срок кредита рассчитан на два года. По словам участников договора, это взаимовыгодное соглашение. Сам же гендиректор ООО «Селф» Нодар Шония уверен, что без этого кредита его компания даже не взялась бы за стройку.

Напомним, в конце прошлого года «Селф» выиграл контракт на завершение строительных работ в здании Художественного музея на площади Октября в Барнауле. Его возведение началось еще в 2012 году. Текущий подрядчик должен был выйти на объект как минимум в начале 2019-го, но до сих пор территория закрыта на замок, а рабочих на стройке нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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