2019-05-06T12:27:27+03:00
Общество

В Барнауле почтили память жертв авиакатастрофы в Шереметьево

Анна СЕМИНА
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Минута молчания в правительстве Алтайского краяМинута молчания в правительстве Алтайского краяФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В правительстве Алтайского края почтили память жертв авиакатастрофы в московском Шереметьево.

В понедельник, 6 мая, в правительстве состоялось заседание под руководством губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Собрание началось с минуты молчания. Участники почтили память жертв авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.

Напомним, трагедия произошла в столице вечером в воскресенье, 5 мая. По последним данным, в авиакатастрофе погиб 41 человек, в том числе двое детей и бортпроводник, который помогал выводить людей из салона горящего самолета. Госпитализированы были девять человек, в том числе трое членов экипажа.

В следственном комитете уже озвучили основные версии произошедшего: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия. По словам некоторых пассажиров, перед тем как самолет пошел на снижение, они видели яркую вспышку. Предположительно это была молния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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