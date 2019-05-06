2019-05-06T10:24:11+03:00
Общество

«Битву хоров» в честь Дня Победы провели в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Конкурс "Битва хоров"Конкурс "Битва хоров"Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле в преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел конкурс «Битва хоров».

Участниками стали 12 школьных, детсадовских и студенческих коллективов Октябрьского района, а также представители родительской общественности и педагоги. Качество исполнения оценивало компетентное жюри. В него вошли: Юлия Лапина, старший преподаватель кафедры академического хора АГИК, Валентина Глод, директор Центра детского творчества Октябрьского района, Алена Нехорошкова, преподаватель АКККИ, Татьяна Коршикова, преподаватель вокала и хора Детской школы искусств №3. Эксперты оценивали как в целом концепцию выступлений и вокально-исполнительский уровень, так и творческий подход к оформлению номера.

- Песни военных лет – это песни о героизме и мужестве, о солдатской дружбе, о верности, о коротких минутах славы. Они учили людей стойкости и ненависти к врагу. Они поднимали настроение солдат, помогали легче переносить разлуку с близкими, вселяя веру в победу. 9 мая – праздник победителей. Он священен для всех нас и останется таким до скончания веков! – отметил глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков.

В итоге среди дошкольников лучшими стали ребята из детского сада №215, среди старших грамоты за первое место получили учащиеся школы №31 и студенты педагогического колледжа.

Награждение провел глава районной администрации Вячеслав Новиков и депутат БГД Людмила Ананьина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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