Сборник стихов школьников и студентов выпустили в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-06T09:39:44+03:00

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В Барнауле состоялась презентация сборника стихов о войне, за авторством школьников и студентов. В него вошли 74 лучших произведений.

Этот сборник был издан администрацией Октябрьского района. Первый экземпляр в торжественной обстановке вручили ветерану Великой Отечественной войны Матрёне Андрейченко. Также по книге получили непосредственно авторы произведений. Помимо этого ребят наградили дипломами.

- Евгений Чурилов, учащийся гимназии №40, написал для сборника рассказ о фотографии своего прадедушки Виктора Александровича Паука, пробитой пулей. Ученик 70-й школы Сергей Ванцовский рассказал о своем известном прадеде Иване Тихоновиче Гулькине. Студент Алтайского архитектурно-строительного колледжа Алексей Губанов описал своё путешествие по местам военной славы, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

Помимо презентации, в тот же день депутаты Барнаульской городской Думы Дмитрий Ильиных и Светлана Бочкова наградили участников конкурса открыток «Поздравим ветерана» и участников акции «Письмо Ветерану». В совокупности было подготовлено более 150 писем и более 500 открыток.

ИСТОЧНИК KP.RU