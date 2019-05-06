2019-05-06T08:56:44+03:00
Общество

В Барнауле провели операцию девочке с редким диагнозом

Анна СЕМИНА
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Юная пациентка с редким синдромомЮная пациентка с редким синдромомФото: предоставлено пресс-службой
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Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства провели сложную операцию девочке с редким диагнозом – синдромом выхода из грудной клетки.

По словам медиков – это редкая аномалия, при которой появляется так называемое добавочное шейное ребро. Оно-то и портит жизнь человеку, так как сдавливаются кровеносные сосуды или нервы. Это провоцирует острую боль в плече или шее. Также могут неметь пальцы рук. Если вовремя не убрать недуг, то это может привести к серьезным последствиям, будь то потеря трудоспособности и даже инвалидность.

- Операция была проведена в области сосудисто-нервного пучка. Мы впервые оперировали слева. Раньше такие операции выполняли только справа. Справа легче, потому что нет грудного лимфатического протока, а слева проходит довольно мощный сосуд, повреждение которого может привести к фатальному исходу, - говорит Арсен Осипов, заведующий ортопедическим отделением клинического центра.

Сложнейшую операцию провели еще 23 апреля, и уже через неделю 14-летнюю жительницу Барнаула выписали из больницы. Примерно через 2-3 недели ей все же придется вернуться к медикам, но теперь уже для восстановления в неврологическом отделении. Как только курс будет пройден, они сможет вести привычный образ жизни.

Стоит отметить, что за 50 лет алтайские врачи провели всего около 18 подобных операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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