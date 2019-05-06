2019-05-06T08:39:29+03:00
Происшествия

Барнаулец украл коляску у молодой мамы

Анна СЕМИНА
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54-летнего барнаульца подозревают в краже детской коляски у молодой матери.

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя девушка. Она рассказала, что неизвестный украл детскую коляску, которая была оставлена ею в подъезде дома на проспекте Строителей. Там же она сама живет.

- Ущерб пострадавшая оценила в 15 тысяч рублей, - уточняют в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Под подозрение попал 54-летний житель Барнаула. Во время разбирательства выяснилось, что мужчина приходил в этот дом в гости к знакомому. В подъезде он увидел коляску и решил прихватить с собой и перепродать. Также известно, что ранее проблем с законом у него не было. Так что, что побудило его к совершению преступления – не уточняется.

- С коляской подозреваемый проследовал вдоль улицы, однако, осознав, что незаметно с ней не скроется, оставил ее возле одного из домов на улице Профинтерна, - также добавляют в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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