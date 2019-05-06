9 мая в Барнауле пройдет гала-концерт фестиваля «Калина красная»

СЕГОДНЯ 07:56 2019-05-06T07:56:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В День Победы, 9 мая, в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина пройдет гала-концерт фестиваля «Калина красная».

Это краевой фестиваль народного творчества. Проходит с 2004 года раз в пять лет и приурочен к юбилейным датам со дня рождения Василия Шукшина.

- В этом году состоялись четыре зональных этапа IV краевого фестиваля. В них принимали участие более 250 творческих коллективов из 57 территорий Алтайского края. В совокупности они представили на суд зрителей и жюри около 60 концертных программ, - рассказывают в министерстве культуры региона.

В гала-концерте примут участие 17 лучших коллективов и исполнителей. Лучшие режиссеры в финале получат специальные призы. Среди них Светлана Шекк (режиссер концертной программы «Распева ширь душой из-мерьте», Поспелихинский район), Оксана Белашова (режиссер концертной программы «По заветам Василия Макаровича Шукшина», Яровое) и Ольга Бражникова (режиссер концертной программы «Несу Родину в душе» Новоалтайск).

Начало концерта в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU