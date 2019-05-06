В Рубцовске погасят Вечный огонь

СЕГОДНЯ 07:33 2019-05-06T07:33:18+03:00

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В городе Рубцовске Алтайского края в понедельник, 6 мая, погасят Вечный огонь.

По словам заместителя главы администрации города Олега Обуховича, 6 мая на площади 21-го Гвардейского стрелкового полка будет погашен Вечный огонь. Это вызвано проведением профилактических работ по чистке и полировке пятиконечной звезды, обрамляющей пламя.

- Как только все восстановительные работы будут проведены, огонь вновь будет зажжен, - добавляют в пресс-службе мэрии.

Так что не стоит беспокоиться. Праздник в честь Дня Победы пройдет без изменений, и огонь будет гореть.

Отметим, Вечный огонь является символом вечной памяти. Как правило, он относится к мемориальному комплексу. Огонь горит круглый год путем подачи газа и не затухает ни в ветер, ни в дождь, ни в снег. Исключение составляют ремонтные и профилактические работы.

ИСТОЧНИК KP.RU