2019-05-06T07:33:18+03:00
Общество

В Рубцовске погасят Вечный огонь

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Рубцовске Алтайского края в понедельник, 6 мая, погасят Вечный огонь.

По словам заместителя главы администрации города Олега Обуховича, 6 мая на площади 21-го Гвардейского стрелкового полка будет погашен Вечный огонь. Это вызвано проведением профилактических работ по чистке и полировке пятиконечной звезды, обрамляющей пламя.

- Как только все восстановительные работы будут проведены, огонь вновь будет зажжен, - добавляют в пресс-службе мэрии.

Так что не стоит беспокоиться. Праздник в честь Дня Победы пройдет без изменений, и огонь будет гореть.

Отметим, Вечный огонь является символом вечной памяти. Как правило, он относится к мемориальному комплексу. Огонь горит круглый год путем подачи газа и не затухает ни в ветер, ни в дождь, ни в снег. Исключение составляют ремонтные и профилактические работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
9 мая в Барнауле пройдет гала-концерт фестиваля «Калина красная»
«Единая Россия» взяла на контроль анализ ситуации с неоказанием помощи пациенту в больнице Новоалтайска
В Алтайском крае в рамках акции «Лес Победы» высадят более 50 тысяч деревьев
Микробиологический ликбез: что вызывает порчу продуктов
Более 400 пожаров произошло в Алтайском крае за майские праздники
Барнаульское "Динамо" проиграло с разгромным счетом
ВТБ финансирует проект реконструкции Художественного музея Алтайского края
В Барнауле отключили светофоры на восьми участках
На Алтае 819 человек получат выплаты ко Дню Победы
На Алтае пройдет «Кубок Победы»
В Барнауле из-за подготовки к 9 мая ограничат движение
Жительница Барнаула приютила 61 кошку и оказалась под угрозой выселения