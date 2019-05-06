Барнаульское "Динамо" проиграло с разгромным счетом

СЕГОДНЯ 07:02 2019-05-06T07:02:22+03:00

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В воскресенье, 5 мая, в Барнауле в матче чемпионата России во втором дивизионе встречались команды «Динамо» и «Иртыш» из Омска.

Предыдущая встреча клубов состоялась совсем недавно – 28 апреля в Омске. Тогда барнаульские футболисты уступили хозяевам со счётом 2:1. Накануне алтайские болельщики надеялись, что бело-синие в родных стенах одержат волевую победу, но ситуация начала выходить из-под контроля уже в первом тайме.

Барнаульцы в начале игры кинулись в атаку, но пропустили быстрый гол. После него «Иртыш» стал чувствовать себя куда увереннее и уже до перерыва повел со счётом 3:0. Второй тайм стал пустой формальностью, но болельщики надеялись на гол престижа. К сожалению, забить за второй тайм удалось лишь омичам. Финальный счет 4:0.

На данный момент у «Динамо» 14 очков в турнирной таблице. Следующий матч наши футболисты проведут 15 мая против фаворита группы «Восток» ФК «Сахалин», который находится на первом месте с 34 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU