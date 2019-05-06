На Алтае 819 человек получат выплаты ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 05:29 2019-05-06T05:29:26+03:00

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В Алтайском крае 819 человек получат выплаты ко Дню Победы. Рассчитывать на 10 тыс. рублей могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Ежегодные выплаты по указу президента производят ветеранам, живущим в России, Латвии, Литве и Эстонии.

- В краевом отделении Пенсионного фонда уже провели предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат причитающиеся им выплаты в течение мая вместе с пенсией. Специально обращаться в Пенсионный фонд или писать заявление для получения выплаты не нужно, - сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

Ранее подобные выплаты были единовременными. С 2019 года ветераны Великой Отечественной войны будут получать ко Дню Победы по 10 тысяч рублей ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU