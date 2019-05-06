На Алтае пройдет «Кубок Победы»

СЕГОДНЯ 05:07 2019-05-06T05:07:31+03:00

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Трехдневные соревнования по спортивному автомототуризму начнутся 8 мая в райцентре Тюменцево.

В программу войдут несколько дистанций - фигурное вождение мотоцикла и автомобиля, групповая мотогонка по трассе эндуро, автослалом и командная полоса препятствий. На этом этапе спортсмены будут демонстрировать не только навыки владения автотехникой, но и знания и умения, необходимые каждому туристу.

Также участники соревнований будут ставить и снимать палатку, разжигать костер, брать азимут и оказывать первую помощь, переносить пострадавшего, наводить навесную переправу, а также стрелять по мишеням, метать гранаты в цель, преодолевать болото и водную преграду, менять и накачивать колеса, выполнять другие задания и преодолевать другие препятствия. За каждую ошибку на этапах полосы препятствий участники команды будут наказывать штрафными кругами, которые нужно преодолеть бегом.

К соревнованиям допускают всех желающих в возрасте от 12 до 80 лет на любой серийной автомототехнике. Заезд 8 мая с 18 до 22 часов в оздоровительный лагерь «Чайка» в Тюменцевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU