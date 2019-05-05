Соцсети: дачный поселок горит под Барнаулом

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-05T15:01:48+03:00

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Днем 5 мая под Барнаулом загорелся дачный поселок Кислуха. Несколько домов уже сгорели, сообщают очевидцы в паблике «Барнаул 22».

Что стало причиной пожара – пока неизвестно. Оперативно получить комментарий по данному происшествию в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю не удалось.

Как отмечается на сайте спасательной службы, длинные майские выходные приносят немало работы подразделениям Алтайского края. За сутки 3 мая зарегистрировано 160 возгораний, 4 мая – 250. 90% произошло из-за поджога сухой растительности.

Напомним, 1 мая в Алтайском крае постановлением правительства был введен особый противопожарный режим. На период действия этого режима запрещено посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах). Также запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на любых предприятиях. Особый противопожарный режим также предполагает значительное увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU