Барнаульское такси организовало бесплатный проезд для участников ВОВ

СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-05T13:13:46+03:00

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С 30 апреля для участников Великой Отечественной войны действует бесплатный проезд на Яндекс.Такси. Договоренность достигнута минтрансом и минсоцзащиты Алтайского края, сообщает пресс-служба министерства транспорта.

Акция действует в течение 2019 года. Проезд бесплатен для участников ВОВ и (при необходимости) для сопровождающего лица.

При возникновении необходимости в услугах бесплатного такси в пределах города необходимо обратиться в краевой Комитет ветеранов по телефону: 36-33-95 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00) и сообщить данные для оформления заявки: ФИО, адрес проживания с указанием района и улицы, дату и время подачи транспорта, адрес доставки (учреждение, район и улица) и контактный телефон для обратной связи.

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае проживает около 19 тыс. ветеранов – в основном, это труженики тыла, вдовы погибших, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Из них - лишь 920 участников боевых действий.

ИСТОЧНИК KP.RU