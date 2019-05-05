2019-05-05T12:22:03+03:00
Общество

Автолюбители в Бийске провели флешмоб в честь 9 мая

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Флешмоб в честь 9 маяФлешмоб в честь 9 маяФото: газеты «Бийский рабочий»
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4 мая в Бийске прошел автомобильный флешмоб в честь Праздника Победы. Несколько десятков автомобилей выстроились в надпись «9 мая», сообщил «Бийский Рабочий».

Организаторы рассказали о своей инициативе в сообществе водителей Бийска «БОРТ.22». Изначально для воплощения идеи в жизнь было необходимо 25 автомобилей, но к назначенному времени – 20:00 – прибыли 40 авто.

- Сегодня у нас проходит флешмоб, наша группа вместе с другими бийскими группами организовали мероприятие для выстройки из автомобилей надписи «9 Мая». Это наш небольшой подарок ветеранам, что мы помним об этом», - рассказал один из организаторов акции Данил Глебов.

Построение букв заняло почти полтора часа. В 21:40 все участники флешмоба включили фары своих авто, и огни слились в единую «поздравительную открытку» для бийских ветеранов Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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