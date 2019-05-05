2019-05-05T11:59:52+03:00
Общество

Игры Красной горки прошли в Барнауле

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Игры Красной горкиИгры Красной горкиФото: Алтайской митрополии
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5 мая в Барнауле на территории Ионно-Богословского храма прошли игры Красной горки, пишет пресс-служба Алтайской митрополии.

Красная горка - первое воскресенье после Пасхи. В церковной традиции его называют Антипасхой или Фоминым воскресеньем. Праздник посвящён воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения и ассоциируется с кострами, хороводами, ярмарками невест, закликанием весны.

Одним из организаторов игр в Барнауле стал коллектив Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Традиция». Фестиваль-конкурс проводится с целью приобщения горожан к культуре православных праздничных традиций на основе популяризации игровых форм народной культуры.

На территории храма были организованы игровые площадки, мастер-классы и мастерские декоративно-прикладного творчества на пасхальную тематику, мини-спектакли в жанре фольклорного кукольного театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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