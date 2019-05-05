Автомобиль сбил девочку в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-05T10:44:17+03:00

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4 мая в вечернее время в Барнауле легковой автомобиль сбил несовершеннолетнюю девочку. Ребенок получил ушибы, ему оказана медицинская помощь, сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Как отмечается, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте в районе дома №31 по улице Смирнова. На место оперативно прибыли сотрудники городской Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.

Барнаульцы в комментариях под постом отметили, что стоит наказывать родителей, чьи дети перебегают дорогу в неположенном месте.

- Когда на «рабочей» поставили светофор, мне под колеса бабушка внука тащила! Чуть не прокатила на капоте обоих… Мальчишку жалко, учит дурному, - пишет Надежда Берко.

Напомним, горожанам следует не пренебрегать правилами дорожного движения, обучать детей, в том числе собственным примером, элементарным правилам поведения на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU