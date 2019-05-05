В Бийске через интернет-сервис продают зубы мамонта
Бийчане через интернет продают зубы мамонта. Один из них был найден в пойме реки Катунь.
На одном из интернет-сервисов размещено сразу несколько объявлений о продаже зубов животного. Большинство экспонатов из челюсти взрослого мамонта, но есть и зуб мамонтенка. Цены варьируются от 1 до 10 тысяч рублей.
Как пишет «Бийский Рабочий», слияние рек Бии и Катуни – кладезь исторических находок. В Бийском краеведческом музее находится обширная коллекция палеонтологических экспонатов. В нем есть даже целая челюсть мамонта.
Мамонты - вымерший род млекопитающих, живших в четвертичном периоде, из семейства слоновых. Достигали высоты 5,5 метров и массы тела 14-15 тонн. Они были в два раза тяжелее самых крупных современных наземных млекопитающих - африканских слонов. Вымерли примерно 10 тысяч лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU