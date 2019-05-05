В Бийске через интернет-сервис продают зубы мамонта

СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-05T08:54:59+03:00

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Бийчане через интернет продают зубы мамонта. Один из них был найден в пойме реки Катунь.

На одном из интернет-сервисов размещено сразу несколько объявлений о продаже зубов животного. Большинство экспонатов из челюсти взрослого мамонта, но есть и зуб мамонтенка. Цены варьируются от 1 до 10 тысяч рублей.

Как пишет «Бийский Рабочий», слияние рек Бии и Катуни – кладезь исторических находок. В Бийском краеведческом музее находится обширная коллекция палеонтологических экспонатов. В нем есть даже целая челюсть мамонта.

Мамонты - вымерший род млекопитающих, живших в четвертичном периоде, из семейства слоновых. Достигали высоты 5,5 метров и массы тела 14-15 тонн. Они были в два раза тяжелее самых крупных современных наземных млекопитающих - африканских слонов. Вымерли примерно 10 тысяч лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU