Дерево упало на автомобиль в Нагорном парке Барнаула

СЕГОДНЯ 06:32 2019-05-05T06:32:40+03:00

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4 мая на автомобиль, стоящий на парковке Нагорного парка в Барнауле, упало дерево. К счастью, никто не пострадал.

Как пишет барнаулец в паблике «Барнаул22», он приехал со своей девушкой и матерью, которая является инвалидом второй группы, на прогулку по набережной Оби.

- Успев отойти от автомобиля буквально на 150-200 метров, мы услышали громкий хлопок и звук сработавшей сигнализации. Вернулись к автомобилю и увидели ужасающую картину - на мой автомобиль упало дерево, - пишет парень.

Горожанин также отметил, что других свободных мест на парковке не было.

- Я не думаю, что все припаркованные автомобили принадлежат или перевозят инвалидов первой-второй группы... Пусть итогом этого обращения будет призыв администрации Центрального района Барнаула к безопасности отдыхающих граждан, которые проводят время в общественных местах в праздники и обычные дни, ведь если бы мы не успели отойти от автомобиля, ситуация могла бы сложиться более печально, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU