2019-05-04T06:17:51+03:00
Происшествия

Женщину избили до потери сознания в лифте многоэтажки

САПОЖКОВА Александра
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ЛифтЛифтФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП произошло в Барнауле 3 мая на ул. Попова - в лифте многоэтажного дома избили женщину до потери сознания.

О происшествии сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

- Предположительно, у нее была пробита голова. В данный момент она находится без сознания. На месте происшествия скорая и полиция, - поделилась участница сообщества Марина.

Комментаторы предположили, что произошел семейный скандал - женщина была одета по-домашнему. Другие опознали пострадавшую и сообщили, что она якобы ведет разгульный образ жизни:

- Она просто нетрезвая спала в лифте, насколько мне известно, вечная тусовщица. У неё частенько криминал дома и на площадке возле квартиры, - написала одна из горожанок.

Другие добавили, что в этом доме в целом нездоровая обстановка.

- Дом "веселый" - то пожары чуть-ли не каждый день, то люди с окон падают, жуть, - написали жильцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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