Женщину избили до потери сознания в лифте многоэтажки
ЧП произошло в Барнауле 3 мая на ул. Попова - в лифте многоэтажного дома избили женщину до потери сознания.
О происшествии сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
- Предположительно, у нее была пробита голова. В данный момент она находится без сознания. На месте происшествия скорая и полиция, - поделилась участница сообщества Марина.
Комментаторы предположили, что произошел семейный скандал - женщина была одета по-домашнему. Другие опознали пострадавшую и сообщили, что она якобы ведет разгульный образ жизни:
- Она просто нетрезвая спала в лифте, насколько мне известно, вечная тусовщица. У неё частенько криминал дома и на площадке возле квартиры, - написала одна из горожанок.
Другие добавили, что в этом доме в целом нездоровая обстановка.
- Дом "веселый" - то пожары чуть-ли не каждый день, то люди с окон падают, жуть, - написали жильцы.
ИСТОЧНИК KP.RU