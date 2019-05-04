Барнаул неизвестный и мистический: в столице края стартовал сезон экскурсий

СЕГОДНЯ 05:04 2019-05-04T06:59:48+03:00

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В Барнауле с 1 мая стартовал сезон городских экскурсий.

Гости и местные жители смогут посетить их, предварительно записавшись на мероприятия. В частности, 4 мая намечены экскурсии «Встречаемся у фонтана» и «Барнаульский сереброплавильный завод». 8 мая ожидается экскурсия «Pharmacy… - из истории развития медицины и аптечного дела на Алтае», а 9-го - «Барнаул горнозаводской», сообщает пресс-центр администрации города.

О Барнауле мистическом расскажет известный шоу-мэн Константин Борнеманн 23 мая.

- За почти трёхсотлетнюю историю Барнаул накопил немало тайн и мистификаций. Одна Голубая дама чего стоит. Но помимо неё есть места, от истории которых дух захватывает! Подземный ход, сгоревшая усадьба главной ведуньи города и летающий Ленин, Дунькина роща, мистический балкон.., - говорится в анонсе.

Также в плане - экскурсии «Любовь - волшебная страна», «Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны», «Неизвестный Барнаул». Подробное расписание и цены - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU