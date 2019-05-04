2019-05-04T06:59:48+03:00
Общество

Барнаул неизвестный и мистический: в столице края стартовал сезон экскурсий

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
БарнаулБарнаулФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле с 1 мая стартовал сезон городских экскурсий.

Гости и местные жители смогут посетить их, предварительно записавшись на мероприятия. В частности, 4 мая намечены экскурсии «Встречаемся у фонтана» и «Барнаульский сереброплавильный завод». 8 мая ожидается экскурсия «Pharmacy… - из истории развития медицины и аптечного дела на Алтае», а 9-го - «Барнаул горнозаводской», сообщает пресс-центр администрации города.

О Барнауле мистическом расскажет известный шоу-мэн Константин Борнеманн 23 мая.

- За почти трёхсотлетнюю историю Барнаул накопил немало тайн и мистификаций. Одна Голубая дама чего стоит. Но помимо неё есть места, от истории которых дух захватывает! Подземный ход, сгоревшая усадьба главной ведуньи города и летающий Ленин, Дунькина роща, мистический балкон.., - говорится в анонсе.

Также в плане - экскурсии «Любовь - волшебная страна», «Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны», «Неизвестный Барнаул». Подробное расписание и цены - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщину избили до потери сознания в лифте многоэтажки
В Новоалтайске дежурный врач отказался осматривать пенсионера с разрывом желудка
Бийская пенсионерка перевела виртуальному возлюбленному около 800 тысяч рублей
На ремонт дорог в Новоалтайске потратят больше 100 млн рублей
В регионе открыли краевые соревнования юных спасателей
Магазин техники загорелся в Барнауле
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Грузовик врезался в трамвай в Барнауле
Шесть лет грозит жителю Заринска за кражу телевизора, фотоаппарата и одеколона
Неизвестный поджег Toyota Land Cruiser и УАЗ Патриот в Бийске
Жительница Барнаула отдала мошенникам почти 1 млн рублей
Праздник «Цветение маральника» собрал более 12 тысяч человек
Барнаульцев приглашают понаблюдать за Солнцем
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
В Алтайском крае начала работать «горячая линия» по вопросам болезней от клещей
В Камне-на-Оби автомобиль «скорой помощи» провалился в огромную яму
Умер бывший президент Союза строителей Алтайского края Михаил Фокин
В Барнауле автомобиль перевернулся на крышу
Погода на 2 мая 2019 года в Барнауле: +11 градусов и ветер
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
В Алтайском крае увеличилось число дистанционных мошенничеств
Жительница Барнаула отсудила 250 тысяч рублей за падение из трамвая
В Новоалтайске строят ясли-сад на 280 мест